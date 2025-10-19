Una mujer fue víctima de un asalto en Cartago, donde requirió ser trasladada al centro médico, ya que presentaba un trauma en la cabeza producto del ataque.

La víctima fue atendida por personal médico y tras su valoración fue necesario trasladarla al hospital más cercano.

El hecho ocurrió en el sector de Ochomogo en Cartago. Los oficiales de la Fuerza Pública recibieron la alerta del asalto e inmediatamente desplegaron un operativo que permitió ubicar e interceptar al sospechoso en el lugar conocido como las gradas del dique, donde fue aprehendido.

El detenido fue puesto a la orden de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.