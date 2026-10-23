Víctima de ajuste de cuentas intentó escapar de gatilleros

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Un hombre cuya identidad aún no ha sido establecida fue asesinado de varios disparos en la comunidad de Bananito en Limón por un aparente ajuste de cuentas.

De acuerdo con los reportes sobre el hecho, la víctima fue perseguida por al menos dos atacantes mientras se desplazaba por la zona.

Durante la huida, el hombre intentó resguardarse ingresando por el portón de una finca bananera, ubicada a unos 100 metros del cruce de Bananito Norte en dirección a Banaga; momento en el que fue alcanzado por los proyectiles.

Foto: Manuel Zamora.

Foto: Corresponsal Manuel Zamora.

Al lugar acudieron cuerpos de socorro para atender la emergencia, sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el sitio y la escena quedó bajo el resguardo de la Fuerza Pública.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón se hicieron cargo de la escena para efectuar el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades señalan que las primeras investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas como móvil del homicidio, y se informa sobre la detención de dos personas que fueron trasladadas a la sede del OIJ en Limón.

Foto: Manuel Zamora.

Para este viernes, el OIJ contabiliza un total de 416 homicidios por ajuste de cuentas durante el 2026 en nuestro país.

Información de Corresponsal Manuel Zamora