Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El legendario rapero y cantautor puertorriqueño Vico C se encuentra hospitalizado y bajo observación médica tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia en las últimas horas, según dio a conocer su esposa, Sonia Torres, a través de sus redes sociales.

A pesar de que la familia aún no ha revelado las causas exactas que obligaron al artista a ingresar al quirófano, prometiendo dar los detalles médicos más adelante, Torres confirmó que la cirugía se desarrolló según lo previsto.

La noticia trajo un primer respiro de tranquilidad a sus seguidores cuando la esposa del intérprete reposteó una fotografía donde se observa al “Filósofo del Rap” de espaldas, con los brazos abiertos y poniéndose de pie por cuenta propia durante su rehabilitación nocturna en el centro médico.

“Estamos de pie!!! Haciendo terapias solito en las noches. Desperté en la madrugada 3 am y así lo vi! Él es mi guerrero favorito. ¡A Dios, toda honra y honor!”, expresó emocionada Torres al destacar la fuerza del pionero del género urbano.

Una noche difícil y llamado a la fe

Sin embargo, en las últimas horas el panorama se tornó más sensible. Sonia Torres compartió un nuevo y conmovedor mensaje acompañado de una imagen del intérprete de “La recta final” desde la cama del hospital, revelando lo dura que fue la última jornada.

“Buen día!! La Noche de anoche fue una de mucha Oración ! …Fue una Noche fuerte y dura de sobrellevar. Hoy amaneció más tranquilo. Agradezco mucho sus oraciones, porque yo sí sé que hay poder en la oración”, escribió la esposa del músico.

Las publicaciones han desatado una ola masiva de mensajes de solidaridad, cariño y oraciones por parte de colegas de la industria musical latina y fanáticos alrededor del mundo, quienes se mantienen a la espera de un nuevo reporte médico sobre la evolución de la salud de la leyenda del rap.