Vicepresidente visita cantones y trasladará solicitudes al Gobierno

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El vicepresidente Francisco Gamboa realizó una gira de trabajo junto a los alcaldes locales y los jerarcas del IFAM e INDER para abordar la ampliación de horarios en centros de salud y mejoras en la red vial.
Un recorrido de trabajo por los cantones de Atenas y Palmares permitió escuchar de primera mano las necesidades de sus comunidades y coordinar soluciones junto a los alcaldes Máximo Chaves y Andrés Vargas.
Durante el encuentro en la Municipalidad de Atenas, se identificó como una prioridad la ampliación de los horarios de atención en las clínicas y EBAIS del cantón.
Ante esta solicitud, el vicepresidente Francisco Gamboa confirmó que elevará el requerimiento ante las autoridades de la Caja, destacando que acercar los servicios de salud a la población es clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
En materia de infraestructura, la comitiva —que contó con la participación de los presidentes ejecutivos del IFAM y del INDER— inspeccionó la ruta nacional 135, una arteria estratégica que conecta Palmares con Atenas y que desempeña un rol fundamental en el desarrollo de la zona.
Asimismo, las autoridades se desplazaron a Calle Cascajal, en Santa Eulalia de Atenas, donde se valoró la construcción de un nuevo puente de dos carriles sobre el río Cacao.