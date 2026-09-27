Vicepresidente visita cantones y trasladará solicitudes al Gobierno

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El vicepresidente Francisco Gamboa realizó una gira de trabajo junto a los alcaldes locales y los jerarcas del IFAM e INDER para abordar la ampliación de horarios en centros de salud y mejoras en la red vial.

Un recorrido de trabajo por los cantones de Atenas y Palmares permitió escuchar de primera mano las necesidades de sus comunidades y coordinar soluciones junto a los alcaldes Máximo Chaves y Andrés Vargas.

Gestiones para fortalecer los servicios de salud

Durante el encuentro en la Municipalidad de Atenas, se identificó como una prioridad la ampliación de los horarios de atención en las clínicas y EBAIS del cantón.

Ante esta solicitud, el vicepresidente Francisco Gamboa confirmó que elevará el requerimiento ante las autoridades de la Caja, destacando que acercar los servicios de salud a la población es clave para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Inspección de infraestructura y vías estratégicas

En materia de infraestructura, la comitiva —que contó con la participación de los presidentes ejecutivos del IFAM y del INDER— inspeccionó la ruta nacional 135, una arteria estratégica que conecta Palmares con Atenas y que desempeña un rol fundamental en el desarrollo de la zona.

Asimismo, las autoridades se desplazaron a Calle Cascajal, en Santa Eulalia de Atenas, donde se valoró la construcción de un nuevo puente de dos carriles sobre el río Cacao.