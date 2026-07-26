Costa Rica se enfrenta a un panorama de riesgo en la sostenibilidad del sistema de pensiones, principalmente en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ante el envejecimiento poblacional y una baja tasa de natalidad, de apenas un 1,19 hijo por mujer.

Karol Fernández, vicepresidenta de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensión (FIAP), indicó que el IVM se diseñó en un contexto en el que las familias tenían de cinco a seis hijos y las personas vivían hasta los 70 años.

“Sistemas como el IVM, que se sostienen en la pirámide poblacional, una pirámide donde había muchos jóvenes trabajando y pocas personas jubiladas, dejan de ser sostenibles”, explicó Fernández.

En experiencias internacionales, destacó que las reformas se han centrado en aumentos de la edad de jubilación o en la reducción de beneficios que otorga el sistema de pensiones a los ciudadanos.

“Se van a tener que tomar decisiones difíciles que, lógicamente, no son políticamente populares. Es la única forma de que uno pueda garantizar una sostenibilidad de largo plazo”, agregó Fernández.

También resaltó el valor del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) para reemplazar el porcentaje en la tasa de reemplazo que el IVM no logre cubrir en el futuro.

Esto en un contexto donde la Asamblea Legislativa discute la posibilidad de permitir retiros extraordinarios de los recursos de los afiliados en el ROP.

“El pilar complementario de pensión en Costa Rica va a tener que, cada vez, irse fortaleciendo conforme el IVM va perdiendo dinamismo”, comentó la experta.

Fernández también mencionó casos como Chile y Perú, donde se permitieron los retiros de recursos de los fondos de pensión para brindar un alivio ante la crisis económica que generó la pandemia del Covid-19 en el 2020.

“La primera lección de esas situaciones es el respaldo técnico de las decisiones que se tomen. La otra es que no se puede avanzar en soluciones que den alivios momentáneos, porque esa espontaneidad de una solución que, en definitiva, puede parecer muy buena en el corto plazo, termina teniendo consecuencias en el largo plazo muy lamentables”, señaló la vicepresidenta de la FIAP.