El cantautor dominicano Vicente García regresa a Costa Rica con su nueva gira y un profundo cariño por el país que, asegura, “le ha regalado noches muy especiales”.

En entrevista con Diario Extra, el artista habló sobre su vínculo con el público tico, su exploración constante de los sonidos caribeños y su entusiasmo por presentarse por primera vez en el Parque Viva, el próximo 20 de noviembre.

“Siento un cariño muy especial por Costa Rica. Es uno de los países que más hemos visitado y he sentido esa complicidad desde la primera vez que fui. Realmente tengo recuerdos muy bonitos, pero uno de los más importantes ha sido el sinfónico que hicimos hace unos años… Siempre es un lugar donde me siento como en casa realmente”, recordó García, quien también destacó su amistad con músicos costarricenses como Debi Nova y Kumary.

Vicente García vuelve a Costa Rica con un concierto que celebra sus éxitos y su nueva producción en un momento clave en su carrera.

El intérprete, que combina con naturalidad el merengue, la bachata y el reggae con sonidos contemporáneos, vive un momento de plenitud artística. Su más reciente álbum, Puñito de Yocahú, le valió 3 nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, incluyendo la prestigiosa categoría de Álbum del Año.

“Este disco para mí es súper importante. Lo hice con la intención de retratar la cultura dominicana y nuestras raíces indígenas taínas. Recibir este reconocimiento me hace sentir muy bien, porque no lo hice buscando premios, sino desde una necesidad personal de explorar la música y de expresar quién soy”, afirmó.

Vicente García. Foto: tomada de medios internacionales.

Sobre su próxima visita, García adelantó que el público puede esperar un reencuentro lleno de energía y calidez.

“Estoy muy contento de tocar por primera vez en el Parque Viva. Me han hablado muy bien del lugar y me emociona volver con nueva música, con un nuevo show. Invito a toda la gente a reencontrarnos con un poco de merengue, bachata, reggae, etcétera”, dijo entre risas.

El artista también compartió que se encuentra en una etapa de serenidad y búsqueda creativa.

“Estoy en un momento de descubrir nueva música, de experimentar con otros elementos, incluso con la electrónica. Esa sed de explorar nunca se termina”, concluyó el artista.

Detalles del concierto

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025.



Jueves 20 de noviembre de 2025. Lugar: Parque Viva.



Parque Viva. Entradas: Disponibles en www.tickz.cr



Disponibles en www.tickz.cr Precios:



Lateral: $45 (silla numerada).

Preferencial: $55 (silla numerada).

Central: $65 (silla numerada).

Golden Circle: $85 (de pie).



Lateral: $45 (silla numerada). Preferencial: $55 (silla numerada). Central: $65 (silla numerada). Golden Circle: $85 (de pie). Apto para todo público.

El evento, producido por 2Mundos y Cream Latam, promete una experiencia envolvente que celebra la fusión entre tradición, modernidad y el inconfundible espíritu caribeño de Vicente García, quien vuelve a un país donde (como él mismo dice) “se siente como en casa”.