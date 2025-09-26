Vicente García regresa a Costa Rica el 20 de noviembre de 2025 con un concierto en Parque Viva, en una noche que promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año.

El cantautor dominicano llega en un momento clave de su carrera, con tres nominaciones a los Latin GRAMMY 2025, incluyendo Álbum del Año por Puñito de Yocahú.

El show incluirá sus grandes éxitos como Bachata en Kingston y Dulcito e’ Coco, junto con las canciones más recientes de su nuevo disco, en un formato que mezcla lo tradicional con lo moderno.

Las entradas ya están disponibles en www.tickz.cr, con precios desde los $45. El evento es para todo público y está producido por 2Mundos y Cream Latam, garantizando una experiencia de alto nivel técnico y artístico.

