Nils Ching, viceministro de Justicia, respondió a William Venegas, exdirector de la Policía Penitenciaria, tras las afirmaciones que hizo sobre un supuesto “mercado negro” luego del cierre de las pulperías en cárceles.

Venegas dijo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que “matones” estarían tomando el control para vender ciertos productos a precios elevados. Ante estas afirmaciones, Ching pidió a Venegas que, si conoce de estos casos, interponga las denuncias correspondientes.

“Si la persona de apellido Venegas tiene las pruebas y tiene información que pueda ser presentada ante los tribunales de justicia, que proceda de inmediato a realizarlo”, dijo Ching.

Esto se debe a que las manifestaciones del exfuncionario ponen en duda la situación que él ha aseverado de manera pública, advirtió Ching.

“Estamos con total disposición de recibir la información y hacerla llegar a buen recaudo ante las autoridades judiciales”, afirmó.

El viceministro indicó que actualmente realizan controles dentro del sistema penitenciario a través de oficiales y operativos constantes que, según él, son entre 11 y 14 diarios en centros penales.

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Además, fue enfático en señalar que en casi 4 años han logrado decomisar más de 700 kilos de cocaína y más de 8.900 dispositivos celulares en cárceles.

Estos operativos diarios en cárceles han permitido detener y trasladar a más de 90 funcionarios penitenciarios a las autoridades judiciales.