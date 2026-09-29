Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Adriana Bolaños, evitó referirse este martes a la destitución del excanciller Manuel Tovar, pero aseguró que la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) continúa siendo, a su criterio, “la más viable”.

Bolaños compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y, tras la audiencia, brindó breves declaraciones a los medios de comunicación.

Consultada sobre la salida de Tovar del Ministerio de Relaciones Exteriores, la viceministra declinó profundizar en el tema.

“No voy a dar declaraciones al respecto. Creo que la señora presidenta de la República ha dado las declaraciones que corresponden”, respondió.

Tovar fue destituido el pasado 24 de setiembre por la presidenta Laura Fernández, luego de que el Gobierno informara que el entonces canciller no le comunicó sobre una reunión relacionada con la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

Respaldo

Pese al reciente cambio en la Cancillería, Bolaños expresó confianza en las posibilidades de Grynspan para convertirse en la próxima secretaria general de Naciones Unidas, quien actualmente es la favorita para asumir el cargo.

“Doña Rebeca Grynspan realmente es la candidata más viable. Es una candidata que esperamos que gane porque va a ser el honor más grande que Rebeca Grynspan sea la próxima secretaria general de la ONU”, afirmó.

Costa Rica oficializó la postulación de Grynspan el 3 de marzo de 2026 para el período 2027-2031. La costarricense figura entre las candidaturas registradas oficialmente ante Naciones Unidas y ya participó en los diálogos interactivos realizados como parte del proceso de selección.

Durante su comparecencia en Hacendarios, la viceministra también fue consultada sobre los recursos de la Cancillería y negó que se haya aplicado una reducción en los aportes que el país hace a instancias internacionales, como la ONU o la Corte Penal Internacional (CPI).