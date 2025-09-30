La actriz costarricense vive uno de los momentos más difíciles de su vida, golpeada por dos pérdidas familiares en menos de seis meses.

La actriz costarricense Vica Andrade enfrenta un momento de duelo, tras confirmarse el fallecimiento de su madre, María Elena Solís, justo unos meses después de haber perdido también a su esposo, el productor mexicano Guillermo “Memo” del Bosque.

“¡A veces se nos olvida que somos instantes!”, y en la otra compartió un pasaje de consuelo del libro de la Biblia. “Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor” (Apocalipsis 21:4).

Hasta ahora, Vica no ha detallado públicamente las causas del fallecimiento de su madre, pero en redes sociales fue confirmada mediante la página oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, donde aparece una defunción pendiente para María Elena Solís.

Este hecho ocurrió solo semanas después de que la actriz celebrara con ella su cumpleaños número 90.

La pérdida se suma a la muerte de su esposo, el productor televisivo Memo del Bosque, ocurrida el pasado 7 de abril, tras una larga lucha contra un tipo de cáncer en su país natal, México.

Hay que recordar que la pareja estuvo unida por más de dos décadas y formaban una de las relaciones más queridas en el medio artístico.