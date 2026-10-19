Vibrante empate a 3 goles entre Sporting FC y San Carlos

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Sporting FC y la Asociación Deportiva San Carlos protagonizaron un auténtico partidazo en el Estadio Puente Piedra, en Grecia, donde firmaron un empate 3-3 lleno de goles, emociones y cambios en el marcador, resultado que dejó consecuencias importantes en la lucha por la clasificación.

El conjunto josefino arrancó con todo y abrió la cuenta al minuto 7, cuando Alex López sorprendió con un exquisito remate por encima del guardameta para firmar el 1-0. La fiesta continuó al 24’, con Joshua Navarro como protagonista al sacar un zurdazo espectacular que se coló en el ángulo izquierdo para ampliar la ventaja.

Los norteños reaccionaron rápidamente y al 27’ Jeikel Venegas descontó para colocar el 2-1. Sin embargo, apenas cuatro minutos después, Navarro volvió a aparecer con un potente remate dentro del área para firmar su doblete y establecer el 3-1 antes del descanso.

San Carlos no bajó los brazos y salió decidido a meterse nuevamente en el partido. Al minuto 54, Yosel Piedra conectó un certero cabezazo para acercar a los visitantes con el 3-2, dejando el compromiso abierto para un cierre de infarto.

La insistencia norteña tuvo su recompensa al 82’, cuando Roberto Córdoba convirtió desde el punto de penal para sellar el 3-3 definitivo y rescatar un punto en un duelo que parecía inclinarse a favor de Sporting.

El resultado tuvo repercusiones en la tabla de posiciones. San Carlos cayó al quinto puesto con 18 puntos y salió de la zona de clasificación, al quedar a una unidad de Alajuelense, que derrotó a Inter San Carlos.

Por su parte, Sporting FC conservó la tercera posición con 20 puntos, aunque dejó escapar la oportunidad de sumar una victoria en casa en un encuentro que tuvo seis anotaciones y emociones hasta el final.