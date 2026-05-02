La diputada del Frente Amplio (FA), Vianey Mora, asistió a la primera sesión del Congreso del nuevo período constitucional luciendo un pin de la hoz y el martillo, símbolo que hace alusión al comunismo.

“No será la última ni la primera vez que lo porte. Significa la unión de los trabajadores del campo con los trabajadores de la ciudad”, señaló Mora.

A la vez, aseveró que para ella también tiene un significado relacionado con las “luchas comunistas y socialistas”.

“Es un símbolo que ha enarbolado luchas comunistas y socialistas por la mejora de las personas trabajadoras. “Es históricamente una representación de las tantas tendencias que hay en el espectro de las izquierdas”, dijo Mora.

¿Una evocación a la URSS?

La hoz y el martillo fueron el emblema principal de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y fueron adoptados durante la Revolución Rusa, al final de la Primera Guerra Mundial.