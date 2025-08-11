Un paseo para reunirse con su familia en Nicaragua terminó en tragedia para una mujer de 45 años, identificada como Martínez Muñoz.

Martínez viajaba en un vehículo junto a otras tres personas por la autopista Florencio del Castillo, en Cartago, cuando el automóvil perdió el control cerca del peaje y, tras el impacto, falleció en el lugar.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el exceso de velocidad provocó la pérdida de control del carro, que incluso habría chocado contra otro vehículo, el cual impactó una de las vallas de protección.

En el automóvil donde viajaba la víctima también iban otras cinco personas; tres fueron trasladadas a un centro médico, mientras que las otras dos rechazaron la atención hospitalaria.

Por la magnitud del choque, se requirió equipo especial para rescatar a los ocupantes, ya que quedaron prensados, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Cartago también fue escenario de otro accidente fatal que cobró la vida de un joven de 23 años, de apellido Rodríguez, quien murió cuando la motocicleta que conducía colisionó con un automóvil en la localidad de Cervantes. Al parecer, Rodríguez perdió el control del vehículo y chocó de frente contra el carro, lo que le provocó la muerte en el sitio.