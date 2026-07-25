Vestidos de naranja: Así llegaron los detenidos a La Reforma

Los dos sujetos detenidos, Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, pasarán el fin de semana en el Centro Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Ambos fueron entregados vestidos de naranja y estarán resguardados en la celda especial conocida como “La Hummer”, la cual está en la zona de máxima seguridad y es la misma en la que estuvo el exmagistrado Celso Gamboa mientras esperaba la orden de extradición hacia Estados Unidos.

Operativo incluyó varios equipos policiales.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó después de lograr la detención de los dos individuos comenzaron a coordinar con las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, entre ellos el ministro Gabriel Aguilar, para asegurar el resguardo de los sospechosos.

Esto debido a que la audiencia de medidas cautelares está programada para el próximo lunes 27 de julio.

Dichas celdas son módulos individuales de máxima seguridad utilizados en el sistema penitenciario nacional. El nombre obedece a un diseño altamente blindado de máxima contención, que se asemeja a la fortaleza de los vehículos militares. La decisión de utilizar este espacio especial busca garantizar que los detenidos permanezcan bajo vigilancia reforzada durante todo el fin de semana. Debido a la presencia de los dos y su peligrosidad, la administración penitenciaria tomó la decisión de suspender las visitas generales, tanto en La Reforma como los Centros Penales de Occidentes, durante el fin de semana.

Intercambio de balas duró casi una hora



Así quedó uno de los autos del OIJ.



Los jerarcas del Poder Judicial acudieron.

