El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hizo público un video en el que quedó registrado el homicidio de un hombre ocurrido en Barreal de Ulloa, Heredia, con el fin de identificar a los responsables y a los vehículos utilizados durante el crimen.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 4:26 p. m., cuando la víctima, un hombre de apellido González, de 33 años, aparentemente era perseguido por 4 sujetos que viajaban en motocicletas.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos vestían uniformes similares a los utilizados por la Municipalidad de San José y, presuntamente, eran guiados por un Hyundai Tucson gris.

Las autoridades indican que González intentó refugiarse en un taller mecánico de la zona; sin embargo, los atacantes lo siguieron y, presuntamente, dispararon en múltiples ocasiones contra él, provocándole la muerte.

Tras cometer el crimen, los sospechosos abandonaron las motocicletas, las cuales tenían denuncia por robo, y escaparon a pie por la ladera de un río. Posteriormente, según el OIJ, fueron recogidos por un Toyota Corolla blanco, que aparentemente era conducido por una mujer joven.

Como parte de la investigación, los agentes judiciales buscan identificar tanto a los 4 hombres como a los vehículos involucrados. Uno de los sospechosos destaca por medir más de 1,90 metros de estatura y presentar tatuajes visibles en las manos.

El OIJ solicita a cualquier persona que reconozca a los sospechosos o tenga información sobre este caso comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645, línea del Centro de Información Confidencial.