Vestido de naranja: Así llegó alias “Diablo” a La Reforma

Tras su captura en Sarapiquí, Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”, fueron movilizados bajo un estricto operativo policial hacia el centro penitenciario La Reforma este viernes por la noche.

Las imágenes del traslado desde el Primer Circuito Judicial de San José muestran el fuerte despliegue necesario para custodiar a estos sujetos, considerados de alta peligrosidad por las autoridades.

El operativo fue liderado por el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), que se encargó de asegurar que ambos sospechosos ingresaran a la celda de máxima seguridad conocida como “La Hummer”.

Foto: Raquel Vargas

Foto: Raquel Vargas

Según confirmó Michael Soto, director interino del OIJ, la decisión de utilizar este espacio especial busca garantizar que los detenidos permanezcan bajo vigilancia reforzada durante todo el fin de semana.

La peligrosidad de los sujetos justifica la amplia escolta policial captada en las fotografías del trayecto.

Ambos permanecerán bajo custodia extrema hasta el próximo lunes 27 de julio, cuando se realice la audiencia de medidas cautelares.