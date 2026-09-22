Verónica González anuncia su compromiso

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La exmiss Costa Rica 2007, Verónica González, sorprendió a sus seguidores este martes al revelar que está comprometida y que próximamente llegará al altar.

La presentadora dio a conocer la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde mostró el anillo que recibió durante la propuesta de matrimonio y compartió fotografías de ese momento tan especial.

Foto: Redes sociales

Con palabras cargadas de emoción, González recordó las sensaciones que experimentó durante la pedida de mano y describió el significado que tiene esta nueva etapa en su vida sentimental.

“Hay momentos que uno quisiera guardar para siempre… este es uno de ellos. Los nervios, las miradas, cada palabra… y esa sensación de saber que estaba viviendo uno de esos días que marcan un antes y un después”, escribió.

Además de celebrar el compromiso, la comunicadora destacó la importancia de Dios en el camino que desea continuar junto a su pareja, con quien comparte un proyecto de vida.

Foto: Redes sociales

“Dije que sí. Sí a vos, sí a nosotros, sí a lo que estamos construyendo y, sobre todo, sí a seguir poniendo a Dios en el centro de nuestra historia. Que bonito encontrarnos en este momento de nuestras vidas”, expresó en su dedicatoria.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores, compañeros de la televisión costarricense y figuras del modelaje nacional, quienes le enviaron felicitaciones y buenos deseos por el paso que dará junto a su prometido.