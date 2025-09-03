La presentadora costarricense Verónica Bastos no se guardó nada y lanzó un contundente reclamo en el programa La mesa caliente, de Telemundo, al exigirle a la actriz venezolana Ana Karina Manco que se retracte públicamente por sus declaraciones ofensivas hacia el pueblo costarricense.

“Si la actriz ofrece una disculpa pública, podrá comprobar que los ticos sí son ‘Pura Vida’. El que se mete con tu tierra, se mete con el corazón de una gente”, expresó Bastos al recordar su reacción al ver el video viral en el que Manco lanza críticas generalizadas contra los ticos.

En un inicio, confesó que no había identificado la nacionalidad de la actriz, pero tras darse cuenta de que era venezolana, decidió contactar a varios colegas del país sudamericano para entender mejor la situación.

Según dijo, muchos artistas venezolanos coincidieron en que Manco “no representa a los cientos de venezolanos que han llegado a mi país buscando refugio”.

“Algunos todavía están viviendo en las calles, recibiendo la solidaridad de mi país y de mis paisanos a los suyos (…). Usted necesita urgentemente y como se lo dije el fin de semana: retractarse de la ofensa al llamarnos a todos agresivos y falsos”, señaló.

Molesta, Bastos cuestionó cómo Manco pudo “generalizar y categorizar a todo un país por una situación de tráfico, cuando los costarricenses de corazón la han recibido” en el país.