Venus 2.0: OIJ decomisa desde bus hasta contadora de billetes

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, ejecutaron el operativo catalogado como Venus 2.0 para desarticular una banda ligada con el lavado de dinero.

Durante las diligencias en al menos 20 puntos del país, se decomisó un autobús, una contadora de billetes, celulares y dinero en efectivo.

Lo decomisado en operativo. Foto: OIJ.

Las autoridades allanaron casas y empresas ligadas a esta organización.

A esta banda se le vincula también con el tráfico internacional de drogas.

Lo decomisado en operativo. Foto: OIJ.

Detenidos

Durante el operativo se detuvo a una mujer de apellido Álvarez, quien sería hija de un alias Gato, quien fue solicitado para su extradición, sin embargo, quedó denegada la solicitud.

Lo decomisado en operativo. Foto: OIJ.

Mujeres:

Álvarez de 24 años.

Rojas de 50 años.

Barquero de 77 años.

Hombres:

Espinoza de 54 años.

Sánchez 47 años.

Guzmán 30 años.

Fernández 51

Rojas de 46 años.

Rojas de 40 años.

Rojas de 27 años.

Campos de 36 años.

Solís de 33 años.

Solís de 74 años.

Campos de 39 años.