Venus 2.0: OIJ decomisa desde bus hasta contadora de billetes

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, ejecutaron el operativo catalogado como Venus 2.0 para desarticular una banda ligada con el lavado de dinero.
Durante las diligencias en al menos 20 puntos del país, se decomisó un autobús, una contadora de billetes, celulares y dinero en efectivo.
Las autoridades allanaron casas y empresas ligadas a esta organización.
A esta banda se le vincula también con el tráfico internacional de drogas.
Durante el operativo se detuvo a una mujer de apellido Álvarez, quien sería hija de un alias Gato, quien fue solicitado para su extradición, sin embargo, quedó denegada la solicitud.
Mujeres:
Hombres: