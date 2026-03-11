Venus 2.0: Fiscalía solicita medidas cautelares contra 6 sospechosos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial solicitó la imposición de medidas cautelares contra seis sospechosos detenidos por legitimar capitales provenientes del narcotráfico.

En la audiencia, el Ministerio Público pidió al Juzgado Penal la prisión preventiva contra las siguientes personas de apellidos:

Guzmán Corrales.

Espinoza Esquivel.

Fernández Torrentes.

Álvarez Jiménez.

Asimismo, pidió que a Álvarez Alfaro y Soto se les imponga firma periódica e impedimento de salida del país.

Las detenciones se realizaron el martes, en medio de cinco allanamientos ejecutados en viviendas ubicadas en La Unión, San Pablo de Heredia, Curridabat, Upala y Liberia, además del registro de una propiedad en Junquillal de Santa Cruz, según autoridades.

De acuerdo con la investigación, las personas imputadas habrían conformado una organización que presuntamente colaboraba con otra estructura criminal investigada en el caso conocido como “Venus”, mediante la adquisición de bienes inmuebles que habrían sido utilizados para el aparente resguardo de drogas y dinero en efectivo.

La fiscalía presume, además, que uno de los imputados, notario de profesión, brindaba apoyo en la adquisición de propiedades, así como asesoría y logística para facilitar el funcionamiento de la organización. Por esa razón, la investigación que permitió desarticular este grupo fue denominada “Venus 2.0”.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron: