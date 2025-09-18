Alajuelense se ha convertido en una vitrina para jóvenes talentos que buscan dar el salto al extranjero. Jeyland Mitchell, Kenyel Michel, Jossimar Alcócer, Brandon Aguilar y Adrián Alonso Martínez son solo algunos ejemplos de ventas y préstamos exitosos. Sin embargo, no todas las historias terminan con final feliz.

Ese es el caso del volante Creichel Pérez, quien estuvo muy cerca de fichar con el FC Metalist 1925 Kharkiv del fútbol ucraniano, pero la operación se cayó en el último momento.

“Todo estaba listo entre clubes para que yo me fuera. No se pudo por la ventana. Yo estoy aquí en la Liga haciendo las cosas bien. Si sale algo mejor, trataré de salir mejor preparado”, expresó Pérez.

El vicepresidente manudo, Raúl Pinto, explicó en entrevista con Tigo Sports que el cierre de la ventana de fichajes impidió el traspaso y admitió su preocupación por el destino.

“Se cerró la ventana entonces no se pudo concretar. La oportunidad era Ucrania, que a mí no me gusta mucho, porque está en guerra, pero era una muy buena cantidad”, indicó Pinto.

Lejos de desanimarse, Pérez asegura que seguirá trabajando en Alajuelense para ganarse un nuevo chance en el exterior. “Acá en la Liga vengo con toda la ilusión de seguir en el máximo nivel. Se presentaron algunas ofertas, no se concretaron, pero estoy muy motivado”, dijo el mediocampista. Hasta ahora, Pérez solo se ha perdido un partido con Alajuelense, ante Pérez Zeledón por su convocatoria a la Tricolor, y suma 3 goles en 7 encuentros del torneo local.