El Puntarenas FC podría cambiar de dueño, luego de que se confirmara que el empresario mexicano y ex presidente del Querétaro de la Liga MX, Manuel Velarde, fuese el hombre interesado en adquirir a la institución.

Velarde, ya incluso visitó Puntarenas, donde se reunió con la cupula de los chuchequeros y según supo Diario Extra, la cifra convenida por ambas partes fue de 2 millones de dólares.

Sin embargo para que la venta se concrete debe pasar primero por los lineamientos de la Federación Costarricense de Fútbol y el Comité de Licencias, para que no sucede un caso que los saque de la Primera División y además que solamente tienen 22 días más para que se haga la transacción.