Venta de propiedad termina en asalto: policía detiene a tres sujetos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Una supuesta venta de una propiedad terminó en un asalto en San Mateo de Alajuela, la tarde de este jueves.

Según las autoridades, oficiales de la Fuerza Pública recibieron una información relacionada con un aparente asalto contra dos personas vecinas de la comunidad.

Como información preliminar, indicaron que, al parecer, las víctimas habrían permitido el ingreso de los sospechosos a la vivienda por una presunta venta de la propiedad.

Una vez dentro del inmueble, los sujetos los amenazaron e intentaron huir con varias de las pertenencias.

Ante la situación, los policías desplegaron un operativo por la zona para ubicar a los sospechosos, siendo detenidos tres hombres de apellidos: Quesada, Díaz y Miranda, quienes quedaron a las órdenes de la autoridad judicial.