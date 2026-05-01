La mezcla de gasolina con etanol comenzaría a implementarse en Costa Rica durante la próxima administración, como parte de un plan que ya cuenta con base técnica definida y que apunta a reducir emisiones en el sector transporte.

El viceministro de Energía, Ronny Rodríguez, explicó a Grupo Extra que el proceso ya superó la fase técnica y se encuentra a la espera de formalización.

“Se terminó toda la conversación con la parte técnica, que incluye a la Universidad de Costa Rica, a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y la Dirección de Comercialización de Combustibles del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae); todo esto para llegar a afinar un estándar que ya se hizo”, relató Rodríguez.

El jerarca del Minae añadió que el decreto se encuentra listo “para la firma del señor presidente o de la futura señora presidenta electa”, por lo que podría iniciar su implementación en 2026 y la venta al público en 2027.

“No es como que ya se firma ese decreto y ya mañana me van a vender gasolina con etanol, sino que lo que se están sentando son las bases técnicas, y también la sensibilización de que los usuarios puedan tener confianza”, destacó Rodríguez.

El plan contempla una mezcla del 10% de etanol en gasolina superior a nivel nacional, esto para asegurar la compatibilidad con los vehículos que se encuentran actualmente en el mercado; el mismo estándar que se utiliza en Estados Unidos.

Impacto en emisiones y salud pública

Entre los principales beneficios, el jerarca destacó impactos directos en emisiones y salud, pues con la reducción del 10% de hidrocarburos las “mezclas de combustible en gasolina superior con etanol equivalen aproximadamente a 40 mil vehículos que de un día para otro tienen cero emisiones; una ventaja que se refleja en la salud humana y ambiental”.

Añadió que el enfoque responde a la necesidad de intervenir el principal foco de contaminación: “en Costa Rica el 50% de las emisiones provienen del uso de la energía pero de eso, el 80% es de los vehículos, principalmente el particular, por lo que esto es un llamado a tener responsabilidad, y la mezcla es la solución”.

Ajustes técnicos y preparación del sector

Desde el sector empresarial, el director de la Cámara de Empresarios del Combustible, Pablo Guzmán, coincidió en que el proyecto podría concretarse; sin embargo, expresó que para que ello suceda se deben dar mejoras tanto en Recope como en los vehículos de los ciudadanos.

En cuanto a la preparación, tanto autoridades como empresarios advierten que se requerirán ajustes operativos.

Guzmán indicó que “previo a la implementación del etanol se deben tomar algunas medidas en las estaciones de servicio y en los planteles de Recope, por lo que se requiere una inversión considerable para poder implementar este tipo de mezcla”, mientras que “a nivel de los usuarios también se deben tomar ciertas preparaciones… para evitar que algunos cambios generen algún tipo de afectación”.

Según explicó, estos riesgos pueden mitigarse “con mantenimientos previos a la implementación”. El viceministro añadió que la mezcla se realizaría en el país y bajo supervisión estatal tanto del Minae como de la Aresep, mientras que la distribución estaría a cargo de Recope.

¿Qué es el etanol?

El etanol es un combustible renovable elaborado a partir de diversos materiales vegetales conocidos colectivamente como “biomasa”. Generalmente, la gasolina contiene E10 (10% de etanol y 90% de gasolina), lo que reduce la contaminación atmosférica.

Fuente: Departamento de Energía EE.UU.

¿Es la primera vez?

La implementación de la gasolina con etanol no es una variable novedosa en nuestro país, pues el gobierno ya habría intentado que se regulase en 2018; sin embargo, fue cancelado debido a incertidumbre en los consumidores.

Sumado a ello, a inicios de la década pasada, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) realizó varios pilotajes vendiendo el compuesto en la zona del Pacífico, donde solamente se recibieron 40 quejas por parte de los usuarios.

Fuente: Universidad de Costa Rica.

Ronny Rodríguez Viceministro Minae “Se hizo un estándar, se hizo la consulta internacional, eso se concluyó y está para firma de decreto del señor presidente o de la futura señora presidente electa que a partir de los próximos días estará a cargo para que nos firmen ese decreto”.