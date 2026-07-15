Venta de finca genera calvario judicial para adulto mayor

La venta de una finca que debía garantizar la tranquilidad económica de un adulto mayor identificado con los apellidos Vargas Arroyo, terminó convirtiéndose en una batalla judicial de casi diez años y en un fallo considerado histórico, al establecer la responsabilidad civil de un notario por incumplir sus deberes de asesoría durante una compraventa.

El caso inició cuando Vargas, hoy de más de 80 años, decidió vender una propiedad tras regresar a Costa Rica luego de trabajar durante gran parte de su vida en Estados Unidos. Como parte del acuerdo, además de dinero en efectivo y varios lotes, recibiría tres vehículos de alta gama valorados en aproximadamente $170 mil. Según explicó el abogado Jimmy Solano, representante del adulto mayor, el negocio parecía cerrado hasta el momento de firmar la escritura.

El primer día, el notario les indicó que el documento no podía firmarse porque ya no habría tiempo para presentarlo ante el Registro Nacional, por lo que la firma se realizaría al día siguiente.

Fue entonces cuando, de acuerdo con la demanda, ocurrió la irregularidad que dio origen al litigio.

En la escritura se consignó que los tres vehículos serían parte del pago de la finca. Sin embargo, el notario modificó el documento y sustituyó la palabra “traspasar” por “entregar”, un cambio que, según la defensa, dejó sin garantía legal al vendedor sobre la propiedad de los automóviles.

Con el paso del tiempo, el adulto mayor nunca recibió los vehículos prometidos y sufrió una pérdida económica millonaria.

Un proceso de casi una década

Tras descubrir lo ocurrido, el afectado acudió a los tribunales para reclamar los daños ocasionados.

Aunque en primera instancia la demanda fue rechazada, la defensa presentó un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

Después de más de cuatro años de trámite en esa instancia, el alto tribunal revocó la sentencia y concluyó que el notario incumplió los deberes propios de su función al no asesorar correctamente a las partes ni advertir sobre las consecuencias del negocio jurídico.

Para Solano, el fallo representa un precedente importante para el ejercicio del notariado en Costa Rica.

“Los notarios no solo redactamos escrituras. Tenemos la obligación legal de asesorar imparcialmente a ambas partes y garantizar que el negocio jurídico proteja sus derechos. Eso fue precisamente lo que la Sala Primera reconoció en esta sentencia”, afirmó.

Sentencia en ejecución

Con el fallo firme, el proceso ingresó a la etapa de ejecución de sentencia, donde se busca que el adulto mayor reciba la indemnización correspondiente por los daños sufridos.

Según el abogado, actualmente existen embargos tramitados por aproximadamente ¢96 millones, mientras continúan las diligencias para hacer efectivo el cumplimiento de la resolución judicial.

Para la defensa, el caso marca un precedente porque refuerza el deber de diligencia que deben observar los notarios en cualquier transacción y recuerda que una actuación negligente puede generar responsabilidad civil cuando ocasiona perjuicios económicos a las partes involucradas.

Resolución de la Sala

Para la Sala Primera, la omisión del notario afectó directamente la compraventa, pues permitió que se formalizara una transacción sin garantizar que el vendedor recibiera efectivamente la contraprestación pactada. En consecuencia, mediante la sentencia 000214-F-S1-2026, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso de casación, revocó la absolución del notario y lo condenó al pago de los daños, perjuicios y costas, los cuales deberán liquidarse en la etapa de ejecución de sentencia.