Venta de Fifco a Heineken: ¿Podría impactar el tipo de cambio?

La adquisición de Fifco por parte de Heineken significa la entrada de más de $3.250 millones al mercado costarricense, aunque no tendría un impacto en el tipo de cambio como se esperaría, según los expertos.

Carlos Valerín, especialista en mercado cambiario, explicó que el dinero estaría en un fondo y se iría liberando en plazos de 12, 24 y 48 meses.

“Eso quiere decir que no hay una focalización de un golpe de flujo de dólares al mercado de inmediato como la gente lo esperaría. Al final de cuentas, el ingreso de dólares sí puede tener o generar algún grado de presión a la baja del tipo de cambio, pero ya es un ambiente en el que nos encontramos en este momento”, indicó Valerín.

Vidal Villalobos agrega que el factor de mayor relevancia es la decisión que tomen los inversionistas que reciban recursos provenientes de la venta.

“Sí habrá una parte que llegue al mercado costarricense, pero el tema con el tipo de cambio sería si esos dólares se cambian por colones. Muchas de las familias o de los asociados podrían mantener los dólares como inversión.

El riesgo sería que hagan algún cambio a colones. Sin embargo, se estima que podría ser un cambio marginal y no es de un solo momento en el tiempo, sino que lo van a estar cambiando a lo largo de un periodo de tiempo”, explicó Villalobos.

En el 2025, el tipo de cambio ha logrado estabilidad con movimientos en un rango entre ¢500 y ¢510.

Para cerrar con la transacción falta la aprobación por parte de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).