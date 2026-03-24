Venta de empanadas funcionaba como búnker de “Los Lara”

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una casa que vendía empanadas, arroz con leche, jugos, popis y hasta picaritas, fue desarticulada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ya que funcionaba como búnker para almacenar droga por parte de “Los Lara” en la 25 de Julio.
En apariencia, esta organización utilizaba esta vivienda donde vendían los productos, para guardar la droga y distribuirla.
Los criminales vendían “bombas” a organizaciones, principalmente rurales.
Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que estas “bombas” se tratan de diferentes drogas como crack, marihuana, metanfetamina y cocaína envuelta en paquetes de diferentes dosis.
Las ventas de estas “bombas” oscilan entre los ₡100 mil y ₡500 mil. Los grupos criminales que compraban estos paquetes, principalmente de zonas rurales, obtenían hasta el doble de ganancias.