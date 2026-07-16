Venta de carro termina en amenazas constantes para víctima

Una venta de un vehículo en Cartago terminó en constantes amenazas e incluso asaltos por parte del antiguo dueño de apellido Toruño y de 35 años hacia la víctima.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron en diciembre de 2025, cuando en apariencia, el sospechoso realizó la venta del carro a la víctima y esta debía cancelarle una cuota mensual; sin embargo, se atrasó en uno de los pagos, por lo que el sujeto le quitó el vehículo y 10 mil colones; además, supuestamente lo obligaba a cancelarle 70 mil colones mensuales.

Asimismo, según mencionan los agentes judiciales, la víctima recibía amenazas constantes y en una ocasión fue asaltado mediante uso de arma de fuego. Aparentemente, el sospechoso estaría involucrado en este hecho.

Ante esta situación y tras las diligencias correspondientes, las autoridades judiciales ejecutaron un allanamiento la mañana de este jueves en una vivienda ubicada en Palomo de Turrialba, Cartago, logrando la detención del sujeto.

Además, decomisaron lo siguiente:

Arma de fuego calibre 38

Una planta de marihuana

Aparente droga tipo marihuana y cocaína

Otros elementos de interés para la investigación

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Foto: OIJ

Foto: OIJ

Foto: OIJ

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