Venezuela. (AFP)- Venezuela desplegó a su Fuerza Armada en dos regiones costeras cercanas a Caracas donde se ubican los principales puertos del país, como respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe.

El presidente Donald Trump desplegó en agosto buques de guerra, aviones y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe sur, frente a las costas de Venezuela. Asegura que usa el “poderío militar” estadounidense para atacar a narcotraficantes.

Desde entonces, han destruido al menos cuatro lanchas de presuntos narcos, con saldo de 21 muertos. Venezuela denuncia que las operaciones enmascaran un plan para un cambio de régimen y conllevan una sentencia de muerte en altamar.

El ejercicio “Independencia 200” arrancó el miércoles a las 00h00 en los estados La Guaira y Carabobo, dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro durante una cadena de radio y televisión. Nuevos ejercicios se realizarán “sorpresivamente”, adelantó.

“La consigna de hoy es muy clara: ganemos la paz, defendamos la vida ejerciendo la soberanía”, indicó Maduro. “Lo que quieren es una guerra en el Caribe y Sudamérica para un cambio de régimen para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo, el gas, el oro”, afirmó.

Reunidos en calles y avenidas, militares y policías instruyeron a milicianos y grupos chavistas sobre el uso de armas.