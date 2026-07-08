Venezuela pide liberar dinero congelado para recuperación tras terremotos

El gobierno de Venezuela pidió el miércoles la liberación de activos congelados de su país en el extranjero para ayudar a recaudar fondos para la recuperación del país tras los dos terremotos del mes pasado, que dejaron al menos 3.600 muertos.

“Queremos hacer el llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utilizarlos en la recuperación”, dijo el canciller Iván Gil en una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

Devastadores terremotos en Venezuela. Foto: AFP.

“Tenemos en distintas partes del mundo cuentas que pertenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales”, esgrimió.

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra actualmente en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

La ONU hizo un llamado urgente este miércoles para recaudar 296 millones de dólares para destinarlos a operaciones de ayuda tras los terremotos.