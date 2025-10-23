Venezuela exige pago por gas 

Caracas. (AFP)- Venezuela insistió en que Trinidad y Tobago tendrá que pagar por el gas que produzca en un campo ubicado en aguas venezolanas, luego de que Estados Unidos autorizó al país insular a retomar su operación.

El permiso estadounidense se anunció hace dos semanas en medio del despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico que Trinidad apoya.

El campo Dragón tiene 120.000 millones de metros cúbicos de gas y se encuentra ubicado en el noreste de Venezuela, muy cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago.

“El gas de Venezuela lo tienen que pagar”, dijo la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en un foro empresarial. “Cualquier molécula que se exporte, no solo a Trinidad y Tobago, tiene que pagarse”.

“Es la cooperación internacional, las relaciones comerciales naturales”, añadió.

“Le vendieron la falsa idea de que ellos le van a quitar el gas a Venezuela para regalárselo a Trinidad ¿Ustedes creen que eso es posible?”, señaló Rodríguez sin presentar pruebas para sustentar esta afirmación.

Trinidad y Tobago es el segundo mayor productor de gas del Caribe, pero atraviesa una recesión económica que tiene al 20% de la población por debajo del umbral de pobreza y ve en el proyecto una oportunidad de desarrollo.

No están claras las condiciones de pago en el acuerdo que ambos países firmaron en 2023 con Shell para la producción y exportación de este campo.