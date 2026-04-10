Venezuela abre la minería a inversión privada

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Caracas. (AFP)-El Parlamento de Venezuela aprobó el jueves una ley de minería que abre la puerta a inversores extranjeros a la explotación de las vastas reservas del país, tras tomar la misma medida con la industria petrolera bajo la presión de Estados Unidos. Venezuela dio un paso más hacia la transformación profunda del modelo estatal en el manejo de recursos naturales impuesto por el chavismo, luego de la caída de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense.

El Parlamento sancionó la nueva ley minera por unanimidad tal como lo hizo con la reforma a la ley de hidrocarburos, que ofrece garantías a la inversión privada, el 29 de enero.

Conocido por sus enormes yacimientos de petróleo, Venezuela es también un país rico en minerales como oro, diamantes, bauxita o el coltán, este último clave en la fabricación de teléfonos móviles.

Sin embargo, grupos armados manejan zonas mineras con la supuesta complicidad de autoridades, de acuerdo con varias investigaciones.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez elogió en la red X la norma como un “instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería” en Venezuela.

“Esta ley fortalece la seguridad jurídica, atrae inversiones e impulsará la riqueza mineral en aras del desarrollo nacional”, escribió el jueves en la red X.

La norma establece expresamente que compañías privadas nacionales y extranjeras pueden participar en el negocio minero, y permite la creación de empresas mixtas, entre privados y públicas, con el mismo fin.