Venezolanos esperan a cruzrojistas en el Aeropuerto

Un grupo de al menos 50 venezolanos y 100 miembros de la Cruz Roja se mantienen este miércoles por la noche en el Aeropuerto Juan Santamaría esperando a los 16 cruzrojistas que arribarán a suelo nacional tras sus labores de rescate en Venezuela.

Foto: Raquel Vargas

Los nacionales regresarán luego de 13 días en el país sudamericano, donde realizaron la búsqueda de personas y ayuda en la gran cantidad de edificios que se desplomaron producto del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Foto: Raquel Vargas

El hecho más importante se dio el jueves 2 de julio, cuando este cuerpo de rescate logró liberar a Hernán Gil, un hombre atrapado entre los escombros que resistió más de ocho días.

Foto: Raquel Vargas

El pueblo venezolano agradeció a los rescatistas la entrega y el esfuerzo por sus compatriotas afectados.

Se espera que la delegación nacional arribe al país cerca de las 9:40 p.m. en un vuelo procedente de Panamá.