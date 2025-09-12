Ante las malas presentaciones de la Selección, ante Nicaragua y Haití, trasciende que llamarán a jugadores de experiencia. Y es que el juego ante Honduras es el 9 de octubre, por lo que tenemos prisa.

Diario Extra conversó con el delantero Johan Venegas sobre la posibilidad de un llamado y el limonense le abrió las puertas a la Tricolor.

¿Regresaría a la Sele?

Siempre voy a estar dispuesto por ser mi país, la selección de nosotros. Uno siempre quiere que las cosas salgan bien y que la Sele nos dé muchas alegrías. Como tico y deportista trabajo al máximo para estar bien. Estoy en una edad avanzada, pero al final el fútbol no es de edad, es de rendimiento.

Más allá de mis 36 años, mi parte física está excelente. Un parámetro son los partidos internacionales. Después de los 34 años uno trabaja más esa parte física y reconoce lo que debe hacer para llegar a punto a los partidos. Si al final el seleccionador decide que uno puede aportar orgullosamente y agradecido con Dios tomaré ese llamado. Sería aportar a la selección y más en momentos decisivos donde ya no hay margen.

¿Sirve llamar por experiencia?

No voy a decir que somos los salvadores, sería poca humildad. El cambio generacional es algo muy natural en el fútbol y siempre se debe dar. Lo hicieron Estados Unidos, Canadá y también Panamá, pero debe darse de forma paulatina y acompañado de cierta experiencia.

El día del partido tuve a Álvaro Saborío de compañero de cuarto. El me transmitió esa experiencia para mi primer partido eliminatorio y ya en el juego lo que él me transmitió horas antes fue lo que pasó. Eso me ayudó a ver lo que se iba a dar. Las eliminatorias son más que un juego. Siempre se debe acompañar con un poco de experiencia.

¿Han sido injustos?

Al final es lo que el entrenador cree que es lo mejor y uno lo entiende. Hay muchos gustos y situaciones de juego en el fútbol y uno lo entiende de manera natural.