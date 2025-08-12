Si alguien disfrutó de manera especial la victoria del Cartaginés ante Saprissa, fue Johan Venegas. El exdelantero quien llegó procedente de Guanacasteca, volvió a celebrar un gol tras una larga sequía. No anotaba desde el pasado 9 de febrero, cuando jugó ante Cartaginés, y rompió su racha exactamente seis meses y un día después. Lo hizo ante uno de sus rivales predilectos: el Saprissa.

“Yo disfruto hacer goles y para eso me esfuerzo en el día a día, también gracias al esfuerzo de mis compañeros, pero yo disfruto cada gol que hago, no importa el rival, es un éxtasis que uno siente como delantero y bueno, agradecerle a Dios que me dio la oportunidad de anotar”, comentó.

El delantero de 36 años vivió un largo periodo de inactividad debido a la sanción que cayó sobre ADG por la suspensión de su licencia. Ahora busca aportar toda su experiencia en su tercer equipo grande en el país, tras haber vestido las camisetas de Alajuelense y Saprissa.

“Darle las gracias a Cartaginés, a los Vargas, porque cuando estuve en el mercado ellos apostaron por mí y esta es la forma de devolverles todo lo que ellos han hecho para que esté aquí hoy”, comentó a Diario Extra.

El siguiente reto de Venegas será volver a anotar a nivel internacional, algo que no consigue desde el 25 de octubre del 2023, cuando con Alajuelense le marcó a Herediano en la semifinal de ida de la Copa Centroamericana. Para ello, este martes viajará junto al resto del plantel de Cartaginés rumbo a Tegucigalpa, Honduras, donde se medirán al Motagua por la Copa Centroamericana.

“Es un partido definitorio, nos enfocamos mucho en lo que podamos hacer, que, haciendo un partido correcto allá, nos va a dar ese chance de pelear por la clasificación, que es a lo que apuntamos y queremos pasar de ronda”, señaló Johan.

El encuentro ante Motagua está programado para el próximo jueves a las 8:00 p. m. en el estadio José de la Paz Herrera “Chelato” Uclés.