Las farmacias de Costa Rica podrían empezar a vender productos medicinales a base de cannabis con tetrahidrocannabinol (THC) a partir de agosto, según lo proyecta el Ministerio de Salud, tras dar el banderazo inicial para que las empresas interesadas gestionen el respectivo registro sanitario.

Esto ocurre luego de la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.°44917-S, que aprueba el Reglamento Técnico titulado “Cannabis. Productos medicinales a base de cannabis. Disposiciones Administrativas, Registro Sanitario, Etiquetado, Especificaciones, Control y Publicidad”.

La normativa establece las directrices para el ingreso formal al mercado de productos medicinales que contengan cannabis con THC.

Una vez aprobados, estos productos podrán ser dispensados exclusivamente en farmacias, mediante receta médica digital emitida por profesionales de salud autorizados.

“El día de hoy empiezan a ingresar los registros; el proceso dura unos 30 días, después de lo cual pasa a la fase de comercialización. Ya eso dependerá del privado, y si la empresa articula y organiza bien su cadena logística, en el segundo o tercer mes podríamos tener estos productos en el mercado”, explicó Mary Munive, ministra de Salud.

Con esta medida se amplían las opciones terapéuticas para pacientes que requieran tratamientos complementarios a base de cannabis, siempre bajo supervisión médica.

Munive indicó además que la normativa pasó por consulta nacional e internacional antes de su emisión, y que ahora se fortalecerán los lineamientos para que los médicos puedan prescribir estos productos de manera adecuada.

Productos derivados a consulta pública

Paralelamente, el Ministerio de Salud informó que trabaja en un nuevo reglamento técnico para regular productos terapéuticos adicionales a base de cannabis.

Este borrador será sometido a consulta pública en los próximos meses, con el fin de recibir observaciones de la ciudadanía, el sector privado y otros actores interesados.

“Son productos derivados, no tienen contenido activo de THC o no en tanta cantidad, pero la gente los usa. Son similares a los productos macrobióticos: apoyan, aportan, mejoran alguna condición, pero no tienen una validación que permita afirmar que ‘curan’ algo. Este reglamento está en proceso”, explicó la jerarca, quien estimó que este trámite podría estar listo en unos cuatro meses.