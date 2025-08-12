Roberto Javier López, vendedor de verduras que fue abordado y retirado por oficiales de la Policía Municipal de Flores, asegura que todo comenzó cuando los efectivos llegaron de manera violenta para sacarlo del lugar.

El hombre, de 51 años, afirma que lleva más de cuatro años dedicado a esta actividad porque no consigue empleo y padece una discapacidad visual que le dificulta ejercer como músico, profesión a la que se ha dedicado desde joven.

“La forma en que me hablaron no fue la correcta. Soy una persona con debilidad visual porque tengo desprendimiento de retina en el ojo derecho”, dijo.

Su caso generó indignación luego de que un video viral en redes sociales mostrara cómo dos policías municipales lo abordaron de forma agresiva, lo que muchos calificaron como abuso de autoridad.

López, de nacionalidad nicaragüense, vive en Costa Rica desde hace 24 años y asegura que dejó su país por motivos políticos, ya que desde joven se dedicó a la música.

“Soy maestro de música formado en Nicaragua. Actualmente soy refugiado por la situación política en mi país y tengo un permiso laboral reciente. Por eso vendo estos productos para ganarme la vida”, explicó.

La venta de verduras y, en ocasiones, frutas le deja alrededor de ¢11.000 diarios.

¿Qué ocurrió?

En apariencia, uno de los oficiales le dijo que tenía cinco minutos para retirarse, por lo que pidió un servicio de transporte mediante una plataforma digital. Mientras esperaba, los policías le solicitaron los documentos.

“Cuando estaba por irme, me piden la cédula de manera poco educada y, como me dijeron que me llevarían a Migración, les quité el lapicero porque tengo permiso de trabajo. Eso ocasionó todo”, relató.

El hombre señaló que en algún momento los oficiales intentaron subirlo al vehículo por la fuerza e incluso habrían tratado de quitarle el teléfono.

“Agarraron toda la mercadería, hicieron la papelería y se fueron con todo. Perdí ¢80.000 en productos y mi ganancia de ¢11.000. Nunca he tenido problemas; la gente me quiere y hasta me lleva comida porque me conocen”, afirmó.

Escuchar las dos partes

La Municipalidad de Flores, mediante una publicación en redes sociales, defendió el actuar de los oficiales y el procedimiento aplicado.

“Las acciones realizadas por los oficiales quedaron debidamente consignadas en el parte oficial, el cual servirá de prueba para la denuncia que se interpondrá en los tribunales de justicia”, indicó.

El gobierno local sostiene que no hubo abuso de autoridad, pero hizo un llamado a escuchar a las dos partes antes de emitir un criterio de juicio.

Sin embargo, Eder José Ramírez, alcalde de Flores, indicó a Diario Extra que en caso de que alguna investigación determine que los oficiales vulneraron los derechos de la persona afectada, aplicarán las medidas legales que corresponden.

Versión del alcalde de Flores

El alcalde de Flores indicó a Diario Extra que debido a lo ocurrido, los mismos oficiales ya presentaron una denuncia ante el Juzgado Contravencional en contra de López.

“La Municipalidad no justifica ni justificará ningún tipo de agresión contra las personas, pero es importante escuchar las dos versiones de la historia, y las dos historias no constan de manera completa en el video que circula en redes”.

Para el alcalde, tanto la persona abordada por el cuerpo policial, como los oficiales, tienen los mismos derechos de defensa.

“Es importante tener en cuenta esto antes de emitir los juicios de valor, la denuncia interpuesta va a ser de garantía para ambas partes, de que sea una autoridad objetiva la que valore la situación”.