Roberto Leal, vendedor de verduras abordado en la vía pública por oficiales de la Policía Municipal de Flores, ya emprendió acciones legales y administrativas contra los funcionarios involucrados. Esto ocurre luego de que autoridades municipales informaran a Diario Extra que los policías señalados presentarían una denuncia contra el hombre de 51 años, cuyo caso se viralizó en redes sociales, al ser considerado como un posible “abuso de autoridad”.

En entrevista con este medio, Leal relató los hechos y explicó cómo los agentes le confiscaron toda su mercadería al retirarlo del lugar.

El abogado Randall Sibaja, quien asumió su defensa, confirmó que ya interpusieron un recurso de amparo y una denuncia administrativa ante la municipalidad. Esto por el manejo de los ficiales, considerando que Leal posee una discapacidad visual debido al desprendimiento de retina en uno de sus ojos.

“Presentamos una denuncia que solicita la apertura de un proceso ordinario conforme al Código Municipal contra los dos funcionarios. También interpusimos un recurso de amparo por la privación de libertad y por someter a una persona que no ofreció resistencia”, afirmó Sibaja.

El abogado explicó que decidió tomar el caso tras sentir indignación al ver el video, por el trato que los oficiales dieron al comerciante.

“Él no se opuso en ningún momento al procedimiento. Conozco bien los límites de actuación de una policía municipal, y en este caso se violaron las normativas institucionales”, agregó. Además, señaló que existe preocupación porque la Municipalidad de Flores no contaría con un protocolo claro para el decomiso de productos en ventas ambulantes.

Eder José Ramírez, alcalde de Flores, indicó que el caso está bajo investigación. Por ahora, respetarán el derecho a la defensa de los oficiales, y en caso de comprobarse alguna falta, aplicarán el reglamento disciplinario correspondiente.

Apoyo de vecinos

• Un grupo de vecinos de Flores se organizó para dar su apoyo al vendedor tras el video circulado en redes sociales.

• Las personas de este cantón herediano llegaron con una manta para exigir que se investigue el actuar de los agentes municipales.

• Además, manifestaron su preocupación por la manera en que el gobierno local respondió ante este caso.

• Por este motivo, estarían pidiendo ante el Consejo Municipal de Flores que se imponga una sanción contra los dos oficiales.