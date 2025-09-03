El exceso de velocidad y la alta vulnerabilidad de los motociclistas se consolidan como las principales causas de muertes en carretera en Costa Rica.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) destacó que, en el caso de la alta velocidad, fue la misma conducta que más cobró vidas los últimos 3 años.

A detalle

Exceso de Velocidad:

En agosto, el 49% de las fatalidades en el sitio del percance vial (22 de 45 fallecidos) se atribuyeron directamente al exceso de velocidad.

En los primeros ocho meses de 2025, 146 personas han muerto por esta causa, convirtiéndola en la principal razón de decesos en carretera. Esto representa 44 muertes más que en el mismo periodo del año anterior.

Las motivaciones incluyen prisas, estrés, falta de planificación y el deseo de “meterle gas” al vehículo.

Motociclistas:

Las personas que viajaban en motocicleta representan el 54% del total de decesos en el sitio del accidente, con 209 de las 389 muertes en los primeros ocho meses del año.

Este tipo de vehículo ha sido el más mortal desde 2014, y se reportan 50 muertes más que a agosto de 2024.

Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, señala un serio problema de autocuidado entre los motociclistas, mencionando casos de no uso de casco, vestimenta oscura en lluvia y falta de luces o cinta reflectante. Pese a los esfuerzos de la Policía de Tránsito, los motociclistas son actores viales muy vulnerables.

Otras Causas de Muerte en Carretera:

La invasión de carril contrario es la segunda causa de muerte, cobrando 90 vidas en los dos primeros cuatrimestres del año.

La imprudencia del conductor se posiciona como el tercer riesgo con 44 muertes.

La conducta incorrecta de peatones (correr, no usar puentes peatonales) es el cuarto riesgo, sumando 43 decesos a agosto.

Vehículos Más Mortales (además de motos):