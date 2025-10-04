Varios vehículos quedaron atrapados la noche de este sábado en el sector de Puntarenas, según confirmaron los cuerpos de emergencia.

La información fue confirmada por la Cruz Roja Costarricense, quienes destacaron que los hechos se presentan en la recta de Narajinto en Barranca.

Uno de estos casos incluso requirió rescate de personas, las cuales estaban atrapadas dentro de un vehículo.

“La Cruz Roja Costarricense atiende un incidente en Puntarenas, en la recta de Narajinto en Barranca donde un vehículo queda atrapado por la corriente. De momento, se ha realizado el rescate de dos personas, correspondientes a una pareja de adultos que viajaban en el vehículo, ambos se encuentran en zona segura.”, mencionaron.

Además, las autoridades continúan en el sitio, ya que destacan que son diversos vehículos los afectados, por lo que se necesita corroborar si hay personas en el interior de estos.

El IMN emitió alerta

En horas de la tarde, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) destacó que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se encuentra reforzada y muy activa durante todo el fin de semana, generando amplia inestabilidad atmosférica que favorece fuertes aguaceros en varias regiones del país.

