La Cruz Roja Costarricense atendió este jueves una emergencia en el sector de Monterrey de Aserrí, luego de que un vehículo tipo pick up se saliera de la vía y se volcara.

En el vehículo viajaban al menos 11 personas, aunque el último reporte elevó a 14 la cantidad de pacientes valorados por los cuerpos de socorro.

Según la clasificación inicial de los equipos de emergencias, una persona se encuentra en condición crítica, 4 en condición urgente y 9 estables. Dentro de los afectados hay personas extranjeras.

Vuelco de vehículo.

“En este momento se logra la liberación de la paciente que se encontraba atrapada, se trata de una mujer adulta, que va en condición crítica al centro médico. Así mismo iniciamos traslado de tres pacientes en condición urgente y uno estable al centro hospitalario”, indicó la Cruz Roja.

Para la atención del incidente se desplazaron 10 unidades de emergencia, entre ambulancias básicas, avanzadas y de rescate, procedentes de los comités de Aserrí, León Cortés, Tarrazú, San Juan Sur, Frailes y del área Metropolitana.

La Cruz Roja informó que la emergencia continúa en desarrollo y que se mantiene la valoración de los pacientes.