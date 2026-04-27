Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que un vehículo pesado se saliera de la vía, se volcara y colisionara contra un automóvil.

De acuerdo con información preliminar del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la alerta ingresó a las 10:41 a.m., lo que movilizó unidades de emergencia hasta el sitio.

Aparatoso accidente.

En la informacion preliminar, Bomberos reporta 4 personas afectadas. 2 de ellas viajaban en el automóvil y no se encontraban atrapadas, mientras que otras 2, ocupantes del vehículo pesado, quedaron prensadas, por lo que los rescatistas trabajan en labores para su liberación.

El incidente se mantiene en desarrollo y las autoridades continúan atendiendo la escena.