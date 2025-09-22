Oficiales de la Fuerza Pública de Liberia interceptaron un vehículo que transportaba un cargamento de medicamentos contrabandeados, tras provocar colisión con una patrulla y otro vehículo.

Fotografía: Cortesía Ministerio Seguridad Pública.

El hecho ocurrió cuando oficiales del cantón de La Cruz realizaban un control vehicular en la Carretera Interamericana Norte y el conductor de un vehículo Mitsubishi, al notar la presencia policial, colisionó la patrulla de estos oficiales y se dio a la fuga hacia Liberia, según afirma Elder Monge, director regional de la Fuerza Pública de Guanacaste.

Fotografía: Cortesía Ministerio Seguridad Pública.

Fotografía: Cortesía Ministerio Seguridad Pública. “Este vehículo, al tratar de escapar, causó que otro vehículo se saliera de la vía y colisionara contra un árbol, lo que provocó que 3 de sus pasajeros resultaran con lesiones de consideración”, mencionó el director regional de la Fuerza Pública de Guanacaste.

Por lo que, inmediatamente se reportó a los oficiales de la Fuerza Pública de Liberia e interceptaron el vehículo sospechoso en el distrito de Cañas Dulces.

Al detener el vehículo, encontraron 9.226 unidades de diversos tipos de fármacos contrabandeados, así como 200 kilos de queso transportado al margen de todas las normas sanitarias y en apariencia, introducido al país ilegalmente.