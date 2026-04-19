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Un vehículo con cinco personas a bordo se precipitó a un guindo ubicado en San Marcos de Tarrazú.
Según el reporte preliminar, el incidente ocurrió en el sector de Bajo Canet y el incidente involucró a una menor de edad.
Los ocupantes se encuentran fuera del vehículo a unos 30 metros de profundidad, mientras que una menor de aproximadamente 10 años permanece prensada en el vehículo, reportó la institución.
De acuerdo con Cruz Roja, se trasladaron a dos personas, entre ellas, una mujer adulta en categoría urgente y un hombre adulto, quien permanece estable.
Los cuerpos de emergencia llevaron a los heridos al Centro de Atención Integral (CAIS) de la zona para su valoración.
Para la atención de la emergencia, se movilizaron tres unidades básicas, una unidad de soporte avanzado y personal de la Unidad Especializada de Primera Intervención (UEPI) para atender y extraer a las personas.
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