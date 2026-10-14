Vehículo choca contra vivienda: dos personas graves

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atiende una emergencia donde un vehículo colisionó contra una vivienda en el sector de El Rodeo, en Vásquez de Coronado, dejando dos personas graves.

De acuerdo con las autoridades, producto del impacto, el vehículo obstruye la entrada de la casa, lo que imposibilita la salida de las personas que se encuentran en su interior.

Asimismo, dos personas que viajaban en el vehículo fueron trasladadas en condición urgente al centro médico.

Emergencia en desarrollo.