Vehículo choca contra casa en Palmares: 2 mujeres atendidas

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El choque de un vehículo contra una vivienda movilizó una unidad de Bomberos hasta Palmares de Alajuela.

Autoridades reportaron la atención de 2 mujeres en el sitio, quienes fueron atendidas y se encuentran fuera de peligro.

Pese al incidente, se descartaron daños humanos y la afectación se reduce a un tema meramente material.

Reportes preliminares señalan una posible afectación en un poste de tendido eléctrico, pese a que de momento no se ha podido confirmar con la entidad correspondiente.

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