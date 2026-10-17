Vehículo choca contra carro varado en Ruta 1 y mata adulto mayor

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Fonseca, de 67 años, falleció la noche del viernes tras un accidente de tránsito ocurrido en la autopista General Cañas (Ruta 1), en sentido San José-Alajuela, a la altura de Ulloa de Heredia.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se reportaron alrededor de las 11:00 p.m., cuando el hombre se encontraba dentro de su vehículo, estacionado a la orilla de la vía, aparentemente debido a un desperfecto mecánico.

En ese momento, se produjo una colisión entre otro automóvil y un camión. Producto del impacto, el carro involucrado chocó contra el vehículo en el que permanecía Fonseca, quien falleció en el sitio.

A los conductores de los otros vehículos involucrados se les practicó la prueba de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos, según el OIJ.

El cuerpo de Fonseca fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso continúa bajo investigación por parte de los agentes judiciales de Heredia, quienes buscan esclarecer las circunstancias del accidente.