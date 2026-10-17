Vehículo choca contra carro varado en Ruta 1 y mata adulto mayor

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Un hombre de apellido Fonseca, de 67 años, falleció la noche del viernes tras un accidente de tránsito ocurrido en la autopista General Cañas (Ruta 1), en sentido San José-Alajuela, a la altura de Ulloa de Heredia.
De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se reportaron alrededor de las 11:00 p.m., cuando el hombre se encontraba dentro de su vehículo, estacionado a la orilla de la vía, aparentemente debido a un desperfecto mecánico.
En ese momento, se produjo una colisión entre otro automóvil y un camión. Producto del impacto, el carro involucrado chocó contra el vehículo en el que permanecía Fonseca, quien falleció en el sitio.
A los conductores de los otros vehículos involucrados se les practicó la prueba de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos, según el OIJ.
El cuerpo de Fonseca fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.
El caso continúa bajo investigación por parte de los agentes judiciales de Heredia, quienes buscan esclarecer las circunstancias del accidente.