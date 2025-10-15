Un vehículo liviano colisionó la madrugada de este miércoles contra un poste en el sector de Circunvalación.

El hecho se presenta específicamente en las cercanías de la rotonda Y Griega.

Según se destaca, el automóvil habría colisionado, provocando que el poste quedara fracturado y con presencia del tendido eléctrico a baja altura.

Se menciona que posteriormente un vehículo pesado habría terminado de derribar el poste.

En apariencia, según informan las autoridades, el vehículo que habría provocado el incidente fue retirado en una grúa particular.

Testigos destacan que en apariencia se encontraba bajo efectos del alcohol. Esta información está pendiente a ser confirmada.

Las autoridades se encuentran trabajando en el sitio. Este incidente se encuentra provocando largas presas.

Se recomienda tomar rutas alternas.