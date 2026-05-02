Vehículo atraviesa tapia y deja un fallecido en Limón

Un hombre falleció y otras 3 personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado en el sector de San Ignacio, Limón.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado a eso de las 4:39 a.m., cuando cuatro hombres viajaban en un vehículo que, en apariencia, se desplazaba a alta velocidad.

Por razones que se mantienen bajo investigación, el conductor habría perdido el control del automotor y colisionó contra la tapia de una vivienda.

Según información del corresponsal de la zona, el accidente ocurrió en barrio Cristóbal, al costado norte de la plaza de deportes. El vehículo habría atravesado la tapia y el fallecido quedó dentro del carro.

El OIJ indicó que, de momento, la víctima mortal no ha sido identificada. Las otras tres personas que viajaban en el vehículo fueron trasladadas al Hospital Tony Facio, donde permanecen internadas.

Con información del corresponsal Raúl Cascante