Vecinos y Municipalidad de Alajuela dividen criterios por arreglos viales en San Rafael

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Un grupo de al menos 20 vecinos de San Rafael de Alajuela conversó este viernes con representantes de la Municipalidad sobre los arreglos viales que se ejecutan en la calle La Cañada.

Según el Gobierno local, en la zona se pretenden cambiar las aceras y realizar trabajos pluviales; además, la vía quedaría a un solo carril.

Pese a esto, los vecinos aseguran que el sitio está con capacidad de tener dos carriles y no solo uno como está planificado.

La Municipalidad asegura que para ejecutar estas obras se deben realizar algunas expropiaciones y por eso no es factible de momento el ajuste que pretenden.

El ingeniero del municipio alajuelense, Juan José Moya, confirmó a Grupo Extra que las obras seguirán como estaban estipuladas desde un inicio y tardarán al menos tres meses más con una inversión de ₡300 millones.